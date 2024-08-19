Rusya, Amal-George Clooney vakfını 'istenmeyen kuruluş' ilan etti, faaliyetlerini yasakladı

Rusya, ABD'li aktör George Clooney ve eşi avukat Amal Clooney'nin vakfını "istenmeyen kuruluş" ilan etti. Rusya Başsavcılığından bugün yapılan açıklamada, ülke toprakları dahilinde Clooney Adalet Vakfı'nın faaliyetlerinin "istenmediği" bildirildi.

Üst düzey Rus yetkililere karşı soruşturma başlatılması için girişimlerde bulunma suçlaması

Açıklamada, kuruluşun "Rusya'yı itibarsızlaştırmak için kapsamlı çalışmalar yürüttüğü, aktif olarak sahte vatanseverler ile yasaklı terörist ve aşırılıkçı grupları desteklediği" ifade edildi. Başsavcılık, Clooney Adalet Vakfı'nın "insani düşünceler kisvesi altında, üst düzey Rus yetkililere karşı soruşturma başlatılması için girişimlerde" bulunduğunu savundu.

Clooney Adalet Vakfı, Temmuz ayında bazı sivil toplum kuruluşları ile birlikte Rusya'nın 2022'de Ukrayna'nın Vinnitsa kentine düzenlediği füze saldırısında insan hakları ihlallerinde bulunduğu suçlamasıyla Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'ne başvuruda bulunmuştu.

Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya askeri birliklerini göndermeye başlamasından bu yana Moskova, muhalif düşünenlere yönelik baskıyı artırdı. Başsavcılık, Ağustos ayının başında da Alman Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisine yakınlığı ile bilinen Konrad Adenauer Vakfı'nı "istenmeyen kuruluş" ilan etmişti. Bir sivil toplum örgütünün "istenmeyen kuruluş" ilan edilmesi, örgütün Rusya'daki faaliyetlerinin yasaklanması anlamına geliyor. Aksi takdirde, bu kuruluşların çalışanları veya partnerleri cezai yaptırım ile riski ile karşı karşıya kalıyor.

Hollywood yıldızı George Clooney'nin eşi Amal Clooney ile birlikte kurduğu Clooney Adalet Vakfı, insan hakları ihlallerine karşı mücadele veriyor. Vakıf, dünyanın farklı ülkelerinde insan hakları ihlallerine maruz kalanlara ücretsiz hukuki destek sağlıyor.