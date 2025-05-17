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Rusya Arap dünyası ile köprüleri güçlendiriyor! Putin yeni zirve için tarih verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Arap ülkeleriyle ilişkileri güçlendirme yolunda önemli bir adım atıyor. Putin, Rusya-Arap zirvesi düzenleyeceklerini açıkladı. İlişkilere yönelik düzenlenecek zirve Rusya ile kurulacak diplomasi köprüsünün güçlendirilmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Haber Merkezi
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Rusya Arap dünyası ile köprüleri güçlendiriyor! Putin yeni zirve için tarih verdi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Arap dünyasıyla bağlarını güçlendirmeye hazırlanıyor. Arap ülkeleri ile diplomatik pek çok adımın atılacağı ve yeni köprülerin kurulacağı Rusya-Arap zirvesi gerçekleştirilecek. 

Putin Arap ülkelerinin liderlerini Rusya'ya davet etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Arap ülkeleriyle ilişkileri geliştirmeye devam ettiklerini ve 15 Ekim’de Rusya-Arap zirvesi düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Putin’in ifadelerine yer verildi.

Arap Ligi ülkeleriyle iyi ilişkilere sahip olduklarına işaret eden Putin, “Arap Ligi ülkeleriyle yapıcı diyaloğun yanı sıra tüm üyeleriyle dostane ilişkiler geliştirmeye devam etmeyi planlıyoruz. Bu vesileyle Arap Ligi ülke liderlerini 15 Ekim’de düzenlemeyi planladığımız ilk Rusya-Arap zirvesine davet ediyorum” açıklamasında bulundu.

Putin'den barış, güvenlik ve istikrar mesajı

Putin, zirvenin, Rusya ile Arap ülkeleri arasındaki işbirliğine katkı sağlayacağını belirterek, “Zirve, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde barış, güvenlik ve istikrarı sağlamanın yollarını bulmada yardımcı olacaktır” ifadesini kullandı.

 

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