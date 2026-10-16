Rusya, Avrupalı şirketlerin varlıklarına el koydu

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Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yayımladığı kararnameyle bazı Avrupalı şirketlerin varlıklarını geçici devlet yönetimi altına aldı.

Bu şirketler arasında Alman ambalaj üreticisi Menshen de bulunuyor.

Listede ayrıca Fransız zemin kaplama üreticisi Tarkett, İsveçli ambalaj şirketi Sverige International Holdings ve Belçikalı hijyen ürünleri üreticisi Ontex de yer aldı.

Bunun yanı sıra, Aralık 2024'te ABD’li ambalaj devi Sonoco tarafından satın alınan eski Avrupa metal ambalaj şirketi Eviosys'in Rusya’daki varlıkları da kararname kapsamına alındı.

DW Türkçe'nin derlediği habere göre kararname Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin cuma günü Brüksel'de düzenlenen AB zirvesinde yapacağı konuşmanın hemen öncesine denk geldi.

Rusya daha önce de benzer adımlar atmış ve bu tür önlemlerin AB ülkelerinin "savaş alanındaki doğrudan düşmanca faaliyetlere" katılımına bir yanıt olduğunu bildirmişti. Moskova, söz konusu tedbirlerin "geri döndürülebilir" olduğunu da vurgulamıştı.

Rusya, Ukrayna'ya saldırmasının ardından AB’nin Rus devlet varlıklarından yaklaşık 210 milyar euroyu dondurmasını eleştiriyor.

Moskova geçen ay da gıda devi Nestlé ile perakende zincirleri Auchan ve Metro’nun Rusya’daki varlıklarını geçici olarak devlet yönetimine almıştı.