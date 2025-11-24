Rusya: Avrupa'nın sunduğu barış planı Rusya'nın işine yaramıyor

  1. Ekonomim
Rusya-Ukrayna savaşında barış için görüşmeler sürerken son açıklama Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov'dan geldi.

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov Avrupa'nın hazırladığı barış planının Rusya'nın işine yaramadığını söyledi.

Uşakov "Ukrayna'da barış planının pek çok maddesi kabul edilebilir ancak bazı maddeler detaylı tartışma gerektiriyor. Avrupa'nın sunduğu teklif yapıcılıktan uzak, Rusya'nın işine yaramıyor" dedi.

