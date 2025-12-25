Rusya, Ay’a nükleer enerji santrali kurmayı planlıyor

Roscosmos’un 2036’ya kadar hayata geçirilmesini öngördüğü proje, Rusya-Çin ortak Ay araştırma istasyonuna ve bilimsel altyapıya enerji sağlamayı amaçlıyor.

Rusya, Ay’da kalıcı bir uzay varlığı oluşturma hedefi doğrultusunda enerji altyapısına yönelik yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Rusya Devlet Uzay Kurumu Roscosmos, Ay yüzeyine bir enerji santrali kurulmasını öngören proje kapsamında hazırlıkların sürdüğünü açıkladı.

1961 yılında Yuri Gagarin’in uzaya çıkan ilk insan olmasıyla uzay yarışında öncü konuma gelen Rusya, son yıllarda ABD ve Çin’in gerisinde kaldı. Ağustos 2023’te insansız Luna-25 aracının Ay’a iniş sırasında başarısız olması, Moskova’nın Ay programına yönelik hedeflerine ciddi bir darbe vurdu.

Ay’da enerji altyapısı hedefi

Roscosmos, 2036 yılına kadar tamamlanması planlanan proje için Lavochkin Uzay ve Havacılık Şirketi ile sözleşme imzalandığını bildirdi. Açıklamada santralin türüne ilişkin doğrudan bir ifade kullanılmazken, projede Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom ile Kurchatov Enstitüsü’nün yer alması, tesisin nükleer enerjiye dayalı olacağı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

Ajans, kurulması planlanan santralin Ay gezginleri, bilimsel gözlemevleri ve Rusya ile Çin’in ortaklaşa kurmayı hedeflediği Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu’nun altyapısına enerji sağlayacağını duyurdu. Roscosmos, projenin tek seferlik görevlerden sürekli ve uzun vadeli bir Ay programına geçiş açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Roscosmos Başkanı Dmitry Bakanov da daha önce yaptığı açıklamalarda, Ay’da enerji üretiminin kurumun temel hedefleri arasında yer aldığını, Venüs’e yönelik yeni keşif çalışmalarının da gündemde bulunduğunu ifade etmişti.

Ay, Dünya’dan yaklaşık 384 bin kilometre uzaklıkta bulunuyor. Gezegenimizin eksen hareketini dengeleyerek iklim istikrarına katkı sağlayan Ay, aynı zamanda okyanuslardaki gelgitlerin oluşumunda belirleyici rol oynuyor.

Ay’da enerji üretimine yönelik planlar yalnızca Rusya ile sınırlı değil. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA da 2030 mali yılının ilk çeyreğine kadar Ay’a nükleer bir reaktör yerleştirmeyi hedeflediğini açıklamıştı. ABD’li yetkililer, Ay’daki kalıcı üslerin ve Mars’a yönelik insanlı görevlerin enerji altyapısı olmadan mümkün olmayacağını vurguluyor.

Uluslararası anlaşmalar uzaya nükleer silah yerleştirilmesini yasaklıyor. Ancak güvenlik kurallarına uyulması şartıyla nükleer enerji kaynaklarının uzayda kullanılmasına izin veriliyor. Uzmanlara göre Ay, barındırdığı helyum-3 ve nadir toprak elementleri nedeniyle gelecekte hem bilimsel hem de ekonomik açıdan büyük önem taşıyabilir.