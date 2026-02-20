Rusya, Ukrayna ile süren görüşmelerde barışa yanaşıyor gibi görünmüyor. Moskova yönetimi, diplomatik masaya oturmak yerine askeri varlığı ve stratejik hamleleriyle kendi gündemini dayatıyor. Bu durum, sahadaki çatışmayı derinleştirmekle kalmıyor; bölgedeki ülkeler üzerinde de belirsizlik yaratıyor.

Eski Sovyet ülkeleri, özellikle Gürcistan ve Moldova, Rusya’nın bu tavrından doğrudan etkileniyor. Sınır bölgelerinde gerilim artarken, Avrupa’nın enerji güvenliği ve ticaret yollarında riskler büyüyor. Rusya’nın mesafeli yaklaşımı, komşu ülkelerde istikrarsızlık olasılığını yükseltiyor.

Enerji güvenliği ve bölgesel riskler

Enerji alanında Moskova’nın hamleleri, diplomatik ve ekonomik dengeleri şekillendiriyor. Avrupa ülkeleri, doğal gaz ve petrol akışında oluşabilecek kesintiler nedeniyle hem stratejik hem ekonomik hazırlıklar yapmak zorunda kalıyor. Bu, diplomatik sürecin başarısız olması halinde doğacak ek riskleri de artırıyor.

Diplomatik süreçler, Moskova’nın adımlarına bağlı olarak tıkandı. Masada oturmak yeterli değil; sürecin ilerlemesi için hem güvenlik garantileri hem de uluslararası baskının dengeli bir şekilde uygulanması gerekiyor.

Barış çabalarının bu noktada sekteye uğraması, sadece Ukrayna’yı değil, bölgedeki tüm ülkelerin politik ve ekonomik istikrarını etkileyebilir. Moskova’nın yaklaşımı, diplomasi ve yaptırımların birlikte yürütülmesinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.