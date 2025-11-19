Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Rus petrolünde indirim zamanla azalacak

  1. Ekonomim
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, yaptırımlarla ilgili sürece alışkın olduklarını belirterek, “Rus petrolünde indirimlere ilişkin 1-2 ay içerisinde durumun istikrar kazanacağını umuyorum. İndirimler azalacak.” ifadesini kaydetti.

Novak, ABD’nin Rus petrol sektörüne yönelik yeni yaptırımlarının olası etkilerine ilişkin başkent Moskova’da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya’nın bu yıl yaklaşık 510 milyon ton petrol üreteceğine işaret eden Novak, "Tahminlerimizi değiştirmedik. Üretim devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"İndirimler azalacak"

ABD’nin yeni yaptırımlarının ardından Rus petrolünün ihracatta ilave indirim yapmak zorunda kalmasına ilişkin konuşan Novak, "Rus petrolünde indirimlere ilişkin 1-2 ay içerisinde durumun istikrar kazanacağını umuyorum. İndirimler azalacak. Bunu daha önce birçok kez yaşadık." diye konuştu.

Novak, Rus petrolündeki indirimin önceki yaptırımların ardından zamanla asgari düzeye gerilediğinin altını çizdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim'de Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik barış sürecinde "ciddi taahhüt eksikliği" gösterdiği gerekçesiyle Rusya'nın en büyük ikinci petrol üreticisi Lukoil ve iştiraklerini yaptırım listesine dahil etmişti.

