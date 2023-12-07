Rusya, başkanlık seçiminin tarihini belirledi: Putin'in zaferine kesin gözüyle bakılıyor

Rusya parlamentosunun üst meclisi olan Federasyon Konseyi üyeleri, başkanlık seçiminin 17 Mart'ta yapılmasını içeren kararnameyi oybirliğiyle onayladı.

Federasyon Konseyi Sözcüsü Valentina Matviyenko, "Aslında bu karar seçim kampanyasının başlangıcını işaret ediyor" dedi. Rusya'nın merkezi seçim komisyonu cuma günü başkanlık kampanyasıyla ilgili bir toplantı yapacak.

71 yaşındaki Putin, yeniden aday olma niyetini henüz açıklamadı ancak tarih belirlendiği için önümüzdeki günlerde bunu yapması bekleniyor.

Putin'in bizzat düzenlediği anayasal reformlar, mevcut görev süresi gelecek yıl sona erdikten sonra altı yıllık iki dönem daha aday olmasın ve potansiyel olarak 2036'ya kadar iktidarda kalmasına olanak tanıyacak.

Şu ana kadar iki kişi Putin'in karşısında aday olmayı planladığını açıkladı. Birisi Moskova belediye meclisi üyesi eski milletvekili Boris Nadejdin, diğeri de Moskova'nın kuzeyindeki Tver bölgesinden bir gazeteci ve avukat olan Yekaterina Duntsova.

Fakat oy pusulasında yer almak hiç de kolay değil. Bunun için Rusya'nın alt meclisi olan Duma'da sandalyesi bulunan beş siyasi partiden birinin onları aday göstermesi ya da birçok bölgede on binlerce imza toplamaları gerekiyor.

Rusya seçim yasalarına göre, Duma veya bölgesel meclislerin en az üçte birinde temsil edilmeyen bir partinin öne sürdüğü adayların 40 veya daha fazla bölgeden en az 100 bin imza sunması gerekiyor. Herhangi bir partiden bağımsız olarak yarışacakların ise 40 veya daha fazla bölgeden en az 300 bin imzaya ihtiyacı olacak.

2018'de bağımsız olarak yarışan Putin gerekli imzayı topladı. 2012'de ise Birleşik Rusya Partisi'nin adayı olarak seçimi kazandı.