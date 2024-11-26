Rusya bir İngiliz diplomatın sınır dışı edilmesine karar verdi

Rusya, bir İngiliz diplomatı daha sınır dışı edeceğini açıkladı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada, Moskova büyükelçiliğinde ikinci katip olarak görev yapan Edward Pryor Wilkes'in ülkeye girerken kasıtlı olarak yanlış bilgi verdiği belirtildi.

Rusya'nın güvenliğini tehdit ediyor iddiası

Wilkes'in diplomatik görev altında İngiliz istihbaratı için çalıştığı öne sürülen açıklamada, diplomatın Rusya Federasyonu'nun güvenliğini tehdit eden istihbarat bilgileri sağladığı ve yıkıcı faaliyetlerde bulunduğu kaydedildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da yaptığı açıklamada, Wilkes'in akreditasyonunun iptal edilmesine karar verildiğini ve 2 hafta içinde ülkeyi terk etmesi gerektiğini söyledi. Zaharova, konuyla ilgili İngiltere büyükelçisinin bilgilendirildiğini ifade etti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Rusya, eylül ayında casusluk suçlamasıyla 6 İngiliz diplomatın sınır dışı edilmesine karar vermişti. İngiltere ise Rusya'nın iddialarını yalanlamıştı.