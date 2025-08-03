Rusya depreminde Pasifik'te oluşan büyük Tsunaminin simülasyonu paylaşıldı

Rusya'da meydana gelen büyük depremin ardından pek çok kent için tsunami uyarısı yapılmıştı. Felaket boyutundaki dalgalar Japonya'nın bazı bölgelerini de etkiledi.

Pasifik Okyanusu'nu vuran bir tsunaminin ardından dünyada, felakete hazırlık senaryoları gündemde kalmaya devam ediyor.

Tsunaminin izleyeceği yol görselleştirildi

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi tarafından yayınlanan bir animasyon, birçok başka yerin de etkilendiği bir dönemde, neden tüm gözlerin Hawaii'de olduğunu gösteriyor.

Hazırlanan video, Ulusal Hava Durumu Servisi'nin depremin doğu Rusya merkez üssünden başlayarak Şili'ye kadar uzanan tsunaminin izleyeceği yolu tahmin ediyor.

Saatte 480 kilometrelik dalga

Videoda, Hawaii'nin tsunaminin izlediği yolun tam ortasında olduğunu görülüyor. Dalgalar Hawaii'ye ulaşmadan önce bir ara, dalganın saatte 480 kilometreye kadar hızlandığı bildirilmişti.

Dalgaların seyahat sürelerini hesaplıyor

Yönetim, tahmin sistemi hakkında, "NOAA'nın ortak misyonları da dahil olmak üzere bir dizi uydu radar altimetresi, deniz yüzeyi yüksekliğini ve pürüzlülüğünü ölçüyor," diyor.

Değerlendirmede "Bu ölçümler, tsunamiler derin okyanusu geçerken ince ama tespit edilebilir sinyaller sağlıyor: Deniz seviyesindeki küçük ve hızlı bir değişim, değişen yüzey pürüzlülüğüyle birleşiyor. Veriler, tsunami yayılma modellerini destekleyip iyileştirerek, dalgaların seyahat süreleri ve kıyı etkileri hakkında daha doğru tahminler yapılmasını sağlıyor. Ayrıca, altimetre verileri, tsunami dalgasının hızını ve yönünü etkileyen okyanus tabanı topografyası hakkında bilgi sağlayarak batimetrik modelleri geliştirebilir. Bu yaklaşım henüz NOAA'nın Tsunami Uyarı Merkezlerinde faaliyete geçmedi." ifadeleri kullanıldı.

Tsunami çok fazla hasara yol açmadı. Raporlara göre, en büyük etki, kuzey Kuril Adaları'ndaki Severo-Kurilsk kasabasında meydana geldi. Dalgalar 4,8 metreye kadar ulaşarak evleri ve kasabanın limanının bazı kısımlarını denize sürükledi. Kuril Adaları, Japonya'nın Hokkaido kentinin yaklaşık 1300 kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor.