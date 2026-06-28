Rusya Devlet Başkanı Putin: Bizi savaş alanında yenemiyorlar, stratejik yenilgi yaşatamıyorlar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da düzenlenen Birleşik Rusya Partisi Kongresi’nde yaptığı konuşmada, ülkesinin “Batılı elitlerin” yoğun baskısı altında olduğunu söyledi.

Batı’nın Rusya’daki siyasi durumu karıştırmaya çalıştığını ifade eden Putin, “İç karışıklık çıkarmayı deniyorlar ancak bunu başaramıyorlar. Bize stratejik yenilgi yaşatamıyor, bizi savaş alanında yenemiyorlar” dedi.

Ukrayna savaşına da değinen Putin, “Kiev rejimi temas hattının tamamında geri çekiliyor ve bu nedenle açıkça terör eylemlerine yöneldi. Sivillere ve sivil tesislere yönelik kasıtlı saldırılarla, ülkemizde sabotaj ve terör eylemleri düzenlemek üzere insanların açıkça kullanılmasına başka ne ad verilebilir?” diye konuştu.

“Zor bir dönemden geçiyoruz, stratejik kalkınma programlarını sürdüreceğiz”

Putin, Rusya’nın zorlu bir dönemden geçtiğine işaret ederek, “Zor bir aşamadan geçiyoruz ancak bu süreç bize çok şey öğretti ve ‘Rusya vatandaşı’ kavramının özünü hissetmemizi sağladı” ifadelerini kullandı.

Putin, mevcut koşullar doğrultusunda bazı planlarda değişikliğe gittiklerini belirterek, şunları söyledi: “Elbette mevcut durumdan hareketle bazı planlarımızı gözden geçiriyoruz. Bununla birlikte, stratejik önem taşıyan tüm kalkınma programları eksiksiz şekilde hayata geçirilecek.”