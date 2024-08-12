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Rusya Devlet Başkanı Putin, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yarın Rusya'da bir araya geleceği bildirildi.

Haber Merkezi
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la görüşecek
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Kremlin'den yapılan açıklamada, Abbas'ın Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Açıklamada, Putin ile Abbas'ın yarın bir araya geleceği kaydedildi.

Putin ve Abbas'ın Rusya ile Filistin ilişkilerinin yanı sıra Filistin-İsrail çatışması, Gazze'de yaşanan insani trajedi ve Orta Doğu'daki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunacağı ifade edildi.

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