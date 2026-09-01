Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
Rusya Devlet Başkanı Putin, Bişkek'te İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi.
Görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.