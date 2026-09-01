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Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin, Bişkek'te İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü.

Haber Merkezi
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Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü - Resim : 1

Görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. 

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