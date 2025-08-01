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Rusya Devlet Başkanı Putin: Ukrayna görüşmelerinin devam etmesini umuyorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesi ile Ukrayna arasında yürütülen barış görüşmelerinin devam etmesini umduğunu, Ukrayna'daki hedeflerinin değişmediğini söyledi.

Haber Merkezi
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Rusya Devlet Başkanı Putin: Ukrayna görüşmelerinin devam etmesini umuyorum
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile barış görüşmelerinin devam etmesini umduğunu, hedeflerinin değişmediğini söyledi.

“Ukrayna ile görüşmeler sakin bir ortamda yapılmalı”

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko ile birlikte basına açıklamalarda bulunan Putin, Ukrayna ile yapılacak görüşmelerin "kameraların olmadığı sakin bir ortamda" gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.

“Tavizler için müzakere grupları kurulabilir" 

Muhtemel tavizler üzerinde müzakere etmek için çalışma grupları kurulabileceğini söyleyen Putin, Ukrayna'nın çalışma grupları kurulmasına genel olarak tepkisinin olumlu dile getirdi.

Putin, "Barış görüşmelerinden dolayı hayal kırıklığına uğrayan varsa, bu beklentilerin çok yükseltilmiş olmasından kaynaklanıyor" dedi ve Rusya ile Ukrayna'nın güvenliğinin tüm Avrupa'nın güvenliği bağlamında değerlendirilmesinin mantıklı olacağını söyledi.

Putin, Batılı ülkelerin Rusya'nın ilerleyişini durdurmak istemesine rağmen, Rus silahlı kuvvetlerinin tüm cephelerde ilerleme kaydettiğini belirtti.

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