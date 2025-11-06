  1. Ekonomim
Rusya Dış İstihbarat Servisi: Batı, Zaporijya Nükleer Santraline sabotaj planlıyor

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Batı'nın Zaporijya Nükleer Santraline sabotaj düzenlemeyi ve bu konuda Rusya'yı sorumlu tutmayı planladığını öne sürdü.

SVR'den, Batı'nın Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Batı'nın Zaporijya Nükleer Santraline sabotaj gerçekleştirmeyi planladığı öne sürülen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Elde edilen bilgilere göre, Avrupa'daki NATO ülkeleri, Kiev yönetimini Batı için olumsuz yönde ilerleyen Ukrayna'daki çatışmaların gidişatını değiştirmenin yollarını bulmaya çağırıyor. Bunun için Ukraynalılar ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde can kaybına yol açacak büyük bir sabotaj düzenlenmesi teklif ediliyor. Böylece Batı, Zaporijya Nükleer Santralinde meydana gelebilecek bir kazadan Rusya'yı sorumlu tutacak."

Açıklamada, Batı'daki kamuoyunun bu durumda Kiev'i desteklemesi için teşvik edilmesi yönünde hazırlıkların yapıldığı ileri sürüldü.

