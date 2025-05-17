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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’li mevkidaşı Rubio ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İstanbul görüşmelerine ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştü. İkilinin Ukrayna ile yapılan barış müzakerelerine ilişkin farklı perspektifleri ve çözüm önerilerini masaya yatırdığı belirtiliyor.

Haber Merkezi
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’li mevkidaşı Rubio ile görüştü
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, iki bakan önceki gün İstanbul’da yapılan Rusya-Ukrayna görüşmelerinin sonuçları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Rubio ateşkes için iki tarafın önerilerini hazırlama niyetini değerlendirdi

ABD’li Bakan Rubio, savaş esirlerinin takası konusunda varılan anlaşmaları ve her iki tarafın da ateşkes için gerekli şartları özetleyen kendi önerilerini hazırlama niyetini memnuniyetle karşıladı. Washington’un müzakere yoluyla bir çözüme ulaşılması çabalarına destek vermeye devam etmeye hazır olduğunu yeniden teyit etti.

"Putin ABD'nin oynadığı yapıcı rolü takdir etti"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise, ABD’nin Ukrayna’yı, Başkan Vladimir Putin’in İstanbul’da müzakerelere yeniden başlanması yönündeki teklifini kabul etmeye teşvik etmede oynadığı yapıcı rolü takdir ettiğini belirtti. Moskova’nın bu çerçevede ABD’li mevkidaşlarıyla çalışmaya devam etmeye istekli olduğunu yineledi.

Görüşmede ayrıca bir dizi diğer uluslararası ve bölgesel meseleye de değinildi. Taraflar, Rusya-Amerika arasındaki temasların sürdürülmesine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Heyetler Dolmabahçe'de bir araya gelmişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs’ta Kiev’i 2022’de askıya alınan doğrudan müzakerelere ön şart olmadan yeniden başlamaya çağırmıştı. Putin'in açıklamalarının ardından Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy’nin başkanlık ettiği Rusya heyeti ile Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov başkanlığındaki Ukrayna heyeti dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde bir araya gelmişti.

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