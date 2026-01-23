Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 2025 yılı diplomasi sonuçlarına ilişkin basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Lavrov, Avrupa liderlerinin Rusya’ya karşı savaş hazırlığında olduğunu gizlemediğini belirtti.

Lavrov, Rusya’nın sözde izolasyonunun, düşmanlarının tüm çabalarına rağmen gerçekleşmediğini ifade ederken, Ukrayna’nın cephede ve politik alanda kötü durumda olduğunu ve Kiev’deki yolsuzluk skandallarının birçok süreci gölgelediğini söyledi.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre Lavrov, dış güçlerin İran’ın iç siyasi durumunu istikrarsızlaştırma girişimlerinin endişe verici olduğunu vurguladı. Orta Doğu’da uzun vadeli çözüm için BM’nin Filistin devletinin kurulmasına ilişkin kararının uygulanması gerektiğini belirtti.

Lavrov ayrıca, Rusya’nın kendi meşru haklarını koruyarak, kimsenin haklarını ihlal etmeden çıkarlarını tutarlı şekilde savunacağını dile getirdi. Rusya ile eşitlik temelinde iş birliği yapmak isteyen ülkelerle, somut projeler üzerinden çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.