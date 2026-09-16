Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Müzakerelerden vazgeçmedik

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'da ülkesindeki yabancı misyon temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

Lavrov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında üçlü formatta müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimaliyle ilgili, “Ciddi müzakerelere her zaman hazırız. Müzakerelerden vazgeçmedik. Müzakereler üçlü veya ikili olabilir. Müzakereleri hiçbir zaman uzatmadık ve zorlaştırmaya çalışmadık” ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasında 2022'de İstanbul'da müzakere yapıldığını hatırlatan Lavrov, “Batı'nın müdahalesi nedeniyle İstanbul anlaşmalarının engellenmesinin ardından, müzakere süresince özel askeri operasyonu durdurmayacağız. Pozisyonumuzu hiçbir zaman değiştirmedik. Bu tutum çerçevesinde makul uzlaşılar bulmaya hazırız. ABD, diğer Batılı ülkelerin aksine temel nedenleri anlıyor. Amerikan yönetiminin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik girişimlerini takdir ediyoruz. ABD, İran konusunda çözüm karşılığında Ukrayna’yla ilgili çözüm sağlanması için Rusya’ya hiçbir zaman takas teklifinde bulunmadı” diye konuştu.