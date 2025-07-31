Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani’yi Moskova’da kabul etti

Lavrov’la Moskova’daki görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şeybani, “Sayın Sergey Lavrov’a ve heyetimize Moskova’da gösterilen sıcak karşılama için teşekkür ediyorum. Ayrıca bu daveti, ülkelerimizin egemenliğine ve iç işlerine saygıya dayanan iş birliğimizi geliştirme yönündeki ortak isteğimizin bir tezahürü olarak görüyoruz. Bugünkü görüşmemizin tarihte yeni bir sayfa açacağına inanıyoruz” dedi.

"10 yıllık savaştan yorulduk"

Bakan Şeybani, ülkesinin savaştan yorulduğunu ve Şam’ın İsrail’e yönelik herhangi bir saldırgan planı olmadığını belirterek “İsrail’e yönelik hiçbir saldırgan niyetimiz yok. Ülkeyi yeniden inşa ediyoruz, 10 yıllık savaştan yorulduk, Suriyelilerin yeniden birleşmesini istiyoruz" dedi.

Şeybani, ayrıca, “Çok sayıda mülteci ve geçici olarak yerinden edilmiş kişi var; bu nedenle istikrara ihtiyacımız var ve bunun için dostlarımızın yardımına ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Suriye’de eylül ayında yapılması öngörülen parlamento seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Lavrov, seçimlerin kapsayıcı olması gerektiğini söyledi ve Moskova’nın tüm etnik ve mezhepsel grupların seçim sürecine katılmasını umduğunu belirtti.

Lavrov ayrıca, “Bu temaslar, bu yıl ocak ayında başlayan ve liderlerimiz arasındaki telefon görüşmesini de kapsayan diyaloğun devamıdır... Türkiye’de yaptığımız görüşmeyi hatırlıyorum, orada iş birliği imkanlarını ele almıştık. Bugün bu diyaloğu sürdürüyoruz. Başkan Şara'nın 15 Ekim’de yapılacak Rusya-Arap Ligi Zirvesi’ne katılabilmesini de umuyoruz’’ ifadelerini kullandı.