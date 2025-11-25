Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye ve Belarus arabulucu olabilir

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belarus ve Türkiye’nin Ukrayna’daki çatışmanın çözümünde arabulucu rolü üstlenebileceğini söyledi.

Rus devlet haber ajansı TASS'ın bildirdiğine göre Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın ABD'den Avrupa ve Ukrayna ile üzerinde uzlaşılan Trump planının bir versiyonunu resmi olarak iletmesini beklediğini kaydetti.

Lavrov, "Sunulan belgeleri anlamaya çalışanlar, öncelikle bunların medya çılgınlığını körüklemek için kasıtlı olarak sızdırıldığını düşünüyor. Ve bu çılgınlığı organize edenler, elbette, bunu pek de saklamıyorlar. Donald Trump'ın çabalarını baltalamak, bu planı kendi yöntemleriyle çarpıtmak istiyorlar. ABD'li meslektaşlarımızla iletişim kanallarımız var; bunlar kullanılıyor ve biz de onların anlaşmayı göndermesini bekliyoruz. Anlaşmanın bu versiyonunu, Avrupalılar ve Ukraynalılarla koordinasyon aşamasını tamamlamak açısından bir ara versiyon olarak değerlendiriyorlar" dedi.

Ukrayna ile görüşmelerde arabulucu ülkelerin de bulunabileceğini belirten Lavrov, Türkiye ve Belarus'un bu rolü üstlenebileceğini sözlerine ekledi.

Erdoğan - Putin görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin, tarafların doğrudan temaslarını kolaylaştıracak, bölgede kalıcı barışa giden yolu açacak her türlü diplomatik girişim ve planlara, geçmişte olduğu gibi bugün de katkı sunmaya hazır olunduğunu ifade etmişti.

Kremlin'in açıklaması

Kremlin ise Erdoğan ve Putin'in görüşmesine dair şu açıklamayı yapmıştı:

"Putin ile Erdoğan görüşmesinde ikili iş birliği konuları, yatırımların artırılması ve stratejik öneme sahip enerji projelerinin hayata geçirilmesi ele alındı. Temasta Ukrayna’da kalıcı barışın sağlanması da görüşüldü.

Vladimir Putin, ABD Başkanı Trump tarafından hazırlanan ve Rusya tarafınca incelenen 28 maddelik barış planının Alaska’daki Rusya-ABD zirvesinde alınan kararlarla örtüştüğünü dile getirerek, planın barış müzakereleri temelini oluşturabileceğini Erdoğan’a aktardı.

Yanıt olarak Türkiye Cumhurbaşkanı, Ukrayna krizine çözüm bulunması için Türkiye’nin İstanbul platformuyla sürece destek vermeye devam etmeye hazır olduğunu iletti."