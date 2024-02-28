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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Türkiye ziyaretinin tarihi belli oldu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un 1-2 Mart'ta Türkiye'de görüşmelerde bulunacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Türkiye ziyaretinin tarihi belli oldu
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 1-2 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Zakharova, Lavrov'un bir foruma katılacağını ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşeceğini açıkladı.

Kremlin 26 Şubat'ta yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye ziyareti için hazırlıkların sürdüğünü ve bu ziyaretin Rusya'nın Mart'taki seçimlerinden sonra gerçekleşeceğini açıklamıştı. 