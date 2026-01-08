Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD'yi uluslararası deniz hukukuna uymaya çağırıyoruz

Bakanlık, ABD Avrupa Komutanlığının Kuzey Atlantik’te Rusya’ya kayıtlıyken adını “Marinera” olarak değiştiren “Bella 1” petrol tankerine el koymasına ilişkin bir yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, durumun kaygı verici olduğu vurgulanarak, söz konusu tankerin Rusya tescilli olduğuna dair bilgilerin ABD tarafına defalarca iletildiği ve geminin Rus bayrağı taşıdığı hatırlatıldı.

Açıklamada, açık denizde Amerikan askerlerinin gemiye müdahalesi, tankerin ele geçirilmesi ve mürettebatın alıkonulmasının, uluslararası denizcilik hukuku ve seyrüsefer özgürlüğü açısından ihlal olarak değerlendirilebileceği kaydedildi.

Tanker sahibinin hak ve çıkarlarının korunmadığına dikkat çekilen açıklamada, mürettebata yöneltilen suçlamaların da kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Rus petrol tankerine ilişkin gelişmenin Avrupa-Atlantik bölgesinde hem askeri hem siyasi tansiyonu artırabileceği ifade edilirken, Washington’a şu çağrı yapıldı:

“Uluslararası deniz hukuku ve temel normlara uymaya, Marinera tankerine ve açık denizde yasal faaliyet yürüten diğer gemilere yönelik yasa dışı uygulamalara son vermeye davet ediyoruz. Amerikan tarafının tankerdeki Rus vatandaşlarına insani muamele göstermesi, hak ve çıkarlarına saygı duyması ve en kısa sürede ülkelerine dönmelerine izin vermesi talep edilmektedir.”