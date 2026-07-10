Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'yla ilgili hedeflere ulaşacağız

Zaharova, konuya ilişkin açıklamasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yönetiminin, Rusya'nın sivil altyapısına yönelik terör eylemlerini yoğunlaştırmaya çalıştığına değinerek, "Zelenskiy bunu Batılı destekçilerine, sağladıkları silahların etkinliğini ve Ukrayna'ya askeri desteğin artırılması gerektiğini göstermek için yapıyor." görüşünü paylaştı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin düzenlendiğine dikkati çeken Zaharova, Zelenskiy'nin zirvenin ana oturumuna davet edilmediğini ve bunun kendisi için "aşağılayıcı" olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Zelenskiy'e zirvede yalnızca Savunma Sanayi Forumu'nda konuşması için fırsat verildi. Zelenskiy, foruma katılanlara yeni bir şey söylemedi ancak talep listesini bildirdi, hava savunma sistemi ve bunlar için mühimmatın verilmesi için yalvardı, Ukrayna ordusunun terör kabiliyetinin reklamını yaptı."

Buna NATO tarafından net şekilde tepki verilmediğini ifade eden Zaharova, NATO Zirvesi'nde kabul edilen bildiride Ukrayna'nın NATO üyeliğiyle ilgili hususların yer almadığına işaret etti.

Mariya Zaharova, İtalya, Hollanda ve Bulgaristan'ın Ukrayna'ya destek için imkanlarının tükendiği yönünde açıklamalar yaptığını anımsattı.

Zelenskiy'nin zirve öncesi nükleer silahla ilgili açıklamalar yaptığını hatırlatan Zaharova, "Zelenskiy, nükleer silaha sahip olmanın kendisi ve yönetimi için güvenlik garantisi olduğunu ima etti. Ancak NATO Zirvesi'ne katılanlardan hiçbiri buna kulak asmadı." şeklinde konuştu.

Sözcü Zaharova, Rusya'nın Ukrayna'da "özel askeri operasyonu" sürdüreceğine işaret ederek, "Tüm gerçekler, Ukrayna'nın Nazilerden arındırılması, askersizleştirilmesi ve topraklarından çıkan tehditlerin ortadan kaldırılması ile ilgili belirlenen hedeflerin güncel olduğunu gösteriyor. Bu hedeflere kesinlikle ulaşılacak" değerlendirmesinde bulundu.