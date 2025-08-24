Rusya: Dnipropetrovsk'ta bir yerleşim birimini ele geçirdik
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesindeki Filiya yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun, Ukrayna'yla savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulunuldu.
Donbas bölgesinde Rus ordusunun önemli yerleri kontrol altına aldığı kaydedilen açıklamada, "Merkez askeri birlikleri, gerçekleştirdikleri taarruzlarla Dnipropetrovsk bölgesindeki Filiya yerleşim birimini kurtardı." ifadelerine yer verildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk bölgesinde Sredneye ve Kleban-Bık yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.