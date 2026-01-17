Rusya, Donetsk ve Zaporijya'da 2 yerleşim yerini ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki askeri faaliyetlere ilişkin son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı. Yapılan bilgilendirmede, Rus ordusunun sahadaki ilerleyişi kapsamında iki yerleşim biriminin kontrolünün sağlandığı belirtildi. Açıklamada, Donetsk Halk Cumhuriyeti sınırları içindeki Privolye ile Zaporijya bölgesinde yer alan Priluki’nin Rus güçlerinin denetimine geçtiği ifade edildi.

99 İHA’nın etkisiz hale getirildiği açıklandı

Bakanlık, bunun yanı sıra Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarına yönelik hava savunma faaliyetlerine de değindi. Buna göre, yerel saatle 23.00 ile 07.00 arasında düzenlenen operasyonlarda 99 İHA’nın farklı bölgelerde, Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde düşürüldüğü bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta da Sumi, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde toplam beş yerleşim yerinin ele geçirildiğini duyurmuştu.