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Rusya: Donetsk'te Romanovka yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Romanovka yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Haber Merkezi
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Rusya: Donetsk'te Romanovka yerleşim birimini ele geçirdik
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Rus ordusunun, Ukrayna cephesinde pozisyonlarını güçlendirdiği belirtilen açıklamada, "Güney Askeri Grubu birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Romanovka yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'nın Sumi ve Donetsk bölgelerinde 3 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirmişti.

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