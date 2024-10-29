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Rusya, Donetsk’te üç yerleşim birimini kontrol altına aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk bölgesinde Katerinovka, Gornyak ve Dobrovolye yerleşim birimlerini kontrolüne aldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Rusya, Donetsk’te üç yerleşim birimini kontrol altına aldı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'daki pozisyonlarını iyileştirdiği belirtilen açıklamada, "Güney, Merkez ve Kuzey askeri grupları birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Katerinovka, Gornyak ve Dobrovolye yerleşim birimlerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Saldırılar düzenlendi

Açıklamada, son 24 saatte 139 bölgede Ukrayna Genelkurmay Başkanlığına bağlı insansız hava araçları (İHA) kontrol merkezine, askeri havaalanı altyapısına, Ukraynalı asker ve askeri teçhizatın konuşlandırıldığı noktalara saldırılar düzenlendiği aktarılarak şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 647 uçak, 283 helikopter, 34 bin 783 İHA, 584 hava savunma füze sistemi, 18 bin 902 tank ve zırhlı araç, 1481 çok namlulu roketatar, 16 bin 927 obüs ve havan topu ile 27 bin 720 özel askeri araç imha edildi."

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Rus ordusunun Donetsk bölgesinde Tsukurino yerleşim birimini kontrol altına aldığını bildirmişti.

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