Rusya duyurdu: Ukrayna'da askeri tesisler ve lojistik merkezleri vuruldu

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta karşılıklı saldırılar sürerken, Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'daki bazı hedeflere yönelik saldırılar hakkında açıklama yaptı. Bakanlık, gece saatlerinde başkent Kiev ve Odessa'da çeşitli askeri ve lojistik noktaların vurulduğunu duyurdu.

Kiev'de askeri sanayi tesisleri hedef alındı

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Kiev'de insansız hava aracı üretimi yapan 3 askeri sanayi tesisi hedef alındı. Saldırılarda ayrıca bir lojistik merkezinin yanı sıra Ukrayna ordusuna iletişim hizmeti sağladığı belirtilen Kievstar ve Parkovıy haberleşme merkezlerinin de vurulduğu aktarıldı.

Odessa'da lojistik merkezlerine saldırı

Bakanlık, saldırıların yalnızca Kiev'le sınırlı olmadığını bildirdi. Açıklamada, Odessa'da Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya gönderdiği askeri malzemelerin depolanması ve dağıtımında kullanıldığı belirtilen iki lojistik merkezin hedef alındığı ifade edildi. Ayrıca Çornomorsk Limanı'na yakıt ve yağ taşıyan bir tankerin de saldırıda vurulduğu belirtildi.

Saldırılarda İHA ve hassas silahlar kullanıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, operasyonların yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Bakanlık, saldırılara ilişkin açıklamasında hedef alınan noktaların askeri üretim, lojistik ve haberleşme faaliyetleriyle bağlantılı olduğunu bildirdi.