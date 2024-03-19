Rusya enerji tesislerine hava savunma sistemleri kuracak

Rusya Enerji Bakanlığı Doğalgaz Endüstrisi Geliştirme Departmanı Müdürü Artyem Verhov, başkent Moskova'da düzenlenen Federasyon Konseyi toplantısında konuştu.

Petrol ve doğal gaz tesislerinin korunmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatan Verhov, "Bu gerçekten acil bir konu. Tesisleri korumak için Pantsir gibi sistemlerini kurmak için Rusya Ulusal Muhafızları ile de dahil olmak üzere birlikte çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Verhov, söz konusu tesislerin güvenliğine yönelik çeşitli mevzuat çalışmaları da yaptıklarını söyledi.

Pantsir hava savunma sistemleri

2K22 Tunguska'nın gelişmiş bir modeli olan Pantsir kısa ve orta menzilli karadan havaya füze ve uçaksavar topçu sistemi olarak öne çıkıyor. Pantsir hava savunma sistemleri askeri, endüstriyel ve idari tesislerin uçaklara, helikopterlere, hassas mühimmatlara, seyir füzelerine ve İHA'lara karşı noktasal hava savunmasını sağlamanın yanı sıra alçak irtifalarda hassas mühimmat kullanan düşman hava saldırılarına karşı hava savunma birimlerine ek koruma yapmak için de kullanılıyor.

Olayın geçmişi

Ukrayna ordusunun, Rusya'daki petrol ve doğal gaz tesislerine yönelik insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği saldırılar son dönemde artarken, söz konusu saldırılar nedeniyle bazı tesislerin çalışmasında aksaklıklar yaşanıyor.



