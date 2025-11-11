  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Rusya Federal Güvenlik Servisi: Ukrayna'nın Rus savaş uçağını kaçırma operasyonunu engelledik
Takip Et

Rusya Federal Güvenlik Servisi: Ukrayna'nın Rus savaş uçağını kaçırma operasyonunu engelledik

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbaratının hipersonik "Kinjal" füzesini taşıyan Rus savaş uçağını kaçırma operasyonunu engellediklerini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya Federal Güvenlik Servisi: Ukrayna'nın Rus savaş uçağını kaçırma operasyonunu engelledik
Takip Et

FSB'den yapılan açıklamada, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğünün (GUR) Rusya'da "Mig-31" tipi savaş uçağını kaçırma girişiminde bulunduğu belirtildi.

Kinjal taşıyan Mig-31’i kaçırma girişimi FSB tarafından önlendi

Bu operasyonun İngiltere desteğiyle planlandığı ve hazırlıklarına 2024'te başlandığı ileri sürülen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hipersonik Kinjal füzesini taşıyan Mig-31 bombardıman uçağının kaçırılmasına yönelik operasyon FSB tarafından engellendi. Bu uçağın kaçırılması için Rus pilotlara 3 milyon dolar teklif edildi. Uçağın, Romanya'nın Köstence şehrinde bulunan Güneydoğu Avrupa'nın en büyük NATO hava üssüne yönlendirilmesi ve hava savunma sistemlerince vurulması planlanıyordu. Alınan tedbirlerle Ukrayna ve İngiliz istihbaratının büyük çapta provokasyon düzenleme planları engellendi."

Açıklamada, "Buna karşılık dün gece Rus ordusunca Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki Brovarı kentinde bulunan GUR'un radyo ve elektronik istihbarat merkezi ve Hmelnitski bölgesinde F-16 savaş uçaklarının konuşlandırıldığı Starokonstantinov havaalanına Kinjal füzeleriyle saldırı düzenlendiği" kaydedildi.

Yufkanın tanesi 30 liraya dayandı: 5 çaylarının vazgeçilmezi börek artık lüks olduYufkanın tanesi 30 liraya dayandı: 5 çaylarının vazgeçilmezi börek artık lüks olduEkonomi

 

Dünya
ABD’den şaşırtan vize kararı: Obez ve kronik hastalara başvuru engeli
ABD’den şaşırtan vize kararı: Obez ve kronik hastalara başvuru engeli
Kremlin: Suriye'nin yeni yönetimiyle ilişkileri geliştirmeye devam ediyoruz
Kremlin: Suriye'nin yeni yönetimiyle ilişkileri geliştirmeye devam ediyoruz
İsrail, Lübnan'ın güneyinde çok sayıda binayı yıktı
İsrail, Lübnan'ın güneyinde çok sayıda binayı yıktı
Beyaz Saray’da tarihi zirve | Şara: Suriye artık tehdit değil, Washington'un bir müttefiki
Beyaz Saray’da tarihi zirve | Şara: Suriye artık tehdit değil, Washington'un bir müttefiki
Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy hapisten çıktı
Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy hapisten çıktı
Malezya açıklarında göçmen teknesi battı: Can kaybı 21'e yükseldi
Malezya açıklarında göçmen teknesi battı: Can kaybı 21'e yükseldi