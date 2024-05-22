ABD ile gerilim halinde olan Rusya, Fransa'yı askeri güçle tehdit etti

RIA haber ajansının aktardığına göre, Bakanlığın Avrupa Dairesi Başkanı Artyom Studnikov, Rusya'nın böyle bir durumda ne gibi önlemler alacağını belirtmedi ancak Moskova'nın Paris'i uyardığını söyledi.

Studnikov, Fransız kuvvetlerini Ukrayna'ya göndermenin iki nükleer silahlı ülke arasında çatışma riskini artıracağını da sözlerine ekledi.

Daha önce Fransa Savunma Bakanlığının, Ukrayna'ya 2 bin askerden oluşan birlik gönderme hazırlığında olduğu iddia edilmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Rusya'nın Ukrayna'ya karşı hem içeride hem de savaş alanında daha saldırganlaştığını" belirterek, "Rusya'nın yenilgiye uğratılmasının Avrupa'da güvenlik ve istikrar için vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz. Ukrayna'ya asker gönderme konusunun göz ardı edilemeyeceğini söylüyoruz" demişti.