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Rusya, gaz ödemeleri için Gazprombank dışında diğer bankaları da kabul edecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nisan ayına kadar yabancıların gaz ödemelerini Gazprombank dışında diğer Rus bankaları aracılığıyla da yapmalarına izin veren kararnameyi imzaladı.

Haber Merkezi
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Rusya, gaz ödemeleri için Gazprombank dışında diğer bankaları da kabul edecek
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Putin, Rus doğalgazı ödemelerinin sadece Gazprombank aracılığıyla değil, 1 Nisan 2025 tarihine kadar diğer Rus bankaları aracılığıyla da ruble olarak yapılmasına izin veren kararnameyi imzaladı.

Sputnik'in derlediği habere göre belgede, “1 Nisan 2025 tarihine kadar, yabancı alıcının doğal gaz tedariki için ödeme yapma yükümlülüğü, ödemenin bir Rus kredi kuruluşunda Rus tedarikçi tarafından açılan ruble hesabına ruble cinsinden yatırılması halinde usulüne uygun olarak yerine getirilmiş sayılacaktır” ifadeleri yer aldı.

Ne olmuştu?

Aralık ayının başlarında Putin, bir kararname ile Rus gazının yabancı alıcılarının Gazprombank üzerindeki yaptırımlar kaldırılıncaya kadar ödemelerini sadece bu banka aracılığıyla yapma zorunluluğunu iptal etmişti.

Gazprombank, yabancı alıcıların Rus gazı tedariki için ruble cinsinden ödeme yapabilecekleri tek yetkili banka olmaya devam ettiğini açıklamıştı.

ABD, kasım ayı sonunda Gazprombank ve altı yabancı iştirakine yaptırım uygulamıştı.

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