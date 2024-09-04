Rusya: Gazprom sevkiyatını güney ve doğu istikametinde çeşitlendirme politikasını sürdürüyor

Rusya Enerji Bakanı Birinci Yardımcısı Pavel Sorokin, dünyanın enerji tüketiminde sıvılaştırılmış doğal gaza (LNG) yöneldiğini belirterek, "Gazprom, hem güney hem de doğu istikametinde sevkiyatı çeşitlendirme politikasını başarıyla sürdürüyor. Bu politika devam edecek." dedi.

Sorokin, Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'nda konuştu.

"Beş yıllık süreçte yılda 1,7-2 trilyon ruble yatırım yapılacak"

Doğal gaz sektörünün, Rus ekonomisine yönelik yatırımlarda önemli yer tuttuğunu ifade eden Sorokin, "Boru hatlarını, LNG'yi, doğal gaz sahalarının geliştirilmesini öngören yatırımlardan bahsediyoruz. Beş yıllık süreçte yılda 1,7-2 trilyon ruble (yaklaşık 20-22 milyar dolar) seviyesinde yatırım yapılacak." diye konuştu.

Sorokin, yaptırımların "görünmez" olmadığını ancak Rus LNG sektörünü etkilemesine izin vermeyeceklerini belirterek, "Gazprom, hem güney hem de doğu istikametinde sevkiyatı çeşitlendirme politikasını başarıyla sürdürüyor. Bu politika devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünya şu anda aktif bir şekilde LNG'ye dönüyor"

Küresel LNG talebinin artmaya devam edeceği öngörüsünü paylaşan Sorokin, "Dünya şu anda aktif bir şekilde LNG'ye dönüyor ve talep önümüzdeki 6-7 yıl içinde mevcut yaklaşık 400 milyon tondan 580-600 milyona çıkacak. 20 yıllık süreçte ise 700 milyon tona ulaşacağız." diye konuştu.

Rusya'nın enerjide ana pazarlarından Avrupa'ya ihracatı yaptırımlardan ötürü önemli oranda azalırken, ülke söz konusu kaybını başta Çin olmak üzere Asya pazarlarına ihracatı artırarak telafi etmek istiyor.