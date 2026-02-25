Rusya, Google ve Telegram’a toplam 29 milyon ruble ceza kesti

Başkent Moskova'da görülen davada, Google ve Telegram aleyhine karar çıktı. Mahkeme, Google Play üzerinden VPN hizmetlerine erişim sağlanmasının yasalara aykırı olduğuna hükmederek, Google’a 22 milyon ruble (yaklaşık 288 bin dolar) para cezası verdi.

Mahkeme, uygulama üzerinden alkol satışı yapıldığı ve LGBT propagandası yapılan içerikleri kaldırmadığı için Telegram’a da 7 milyon ruble (yaklaşık 91 bin 680 dolar) ceza verdi.

Ülkede Apple, Instagram, TikTok ve Facebook gibi çeşitli yabancı platformlara da daha önce benzer gerekçeyle para cezaları verilmişti.