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Rusya, Gürcistan vatandaşlarına vize muafiyeti getirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesine çalışma ve eğitim amacıyla gelecek Gürcistan vatandaşlarına vize muafiyeti getiren kararnameyi imzaladı.

AA
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Rusya, Gürcistan vatandaşlarına vize muafiyeti getirdi
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Putin'in imzaladığı ve Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnameye göre, Rusya'ya çalışmak ve eğitim görmek için gelecek ve ülkede 90 günden fazla kalacak Gürcistan vatandaşları için vize kısıtlaması kalktı.

Yeni kararnameyle çalışma ve eğitim için gideceklerin de dahil edilmesiyle artık tüm Gürcistan vatandaşları Rusya'ya vizesiz seyahat edebilecek.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in kararıyla Rusya ve Gürcistan arasındaki insani ilişkilerin güçlendirileceği umudunu paylaşarak, "Rusya'da Gürcü diasporası oldukça geniş. Rus turistler Gürcistan'a gidiyor. Bu normal bir süreç." dedi.

Rusya ile Gürcistan arasındaki vize uygulamaları

Rusya ile Gürcistan, 2000 yılında karşılıklı vize uygulamaya başlamıştı. Gürcistan, 2012'de Rus vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırma kararı almıştı.

Rusya Devlet Başkanı Putin de 2023'te imzaladığı kararnameyle, çalışma ve eğitim amacıyla seyahat edenler hariç Gürcistan vatandaşlarına vize muafiyeti getirmişti.

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