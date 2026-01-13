Rusya Güvenlik Konseyi: Trump acele etmezse Grönland referandumla Rusya'ya katılabilir

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD'nin Grönland konusundaki girişimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Medvedev, ABD'nin Grönland'ı almasının ‘dünya ikliminin’ değişmesi için iyi olabileceğini kaydederek, “Ama Trump acele etmelidir. Doğrulanmamış bilgilere göre, birkaç gün içinde ani bir referandum yapılabilir ve 55 bin nüfuslu Grönland'ın tüm sakinleri Rusya'ya katılmak için oy kullanabilir. O zaman her şey biter” ifadelerini kullandı.