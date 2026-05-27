Rusya ile Afganistan arasında askeri işbirliği anlaşması
Rusya ile Afganistan arasında Uluslararası Güvenlik Forumu'nda askeri teknik işbirliği anlaşması imzalandı.
Rus haber ajansı TASS'a göre, Rus ve Afgan yetkililer, Moskova bölgesinde düzenlenen Uluslararası Güvenlik Forumu'nda askeri teknik işbirliği anlaşması imzaladı.
Anlaşmanın içeriğine dair detay verilmedi.
Rusya, 2021'de meydana gelen yönetim değişikliği sonrası kurulan Afganistan yönetimini geçen yıl resmen tanımıştı.