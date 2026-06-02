Rusya ile Çin ilişkileri: Stratejik ortaklık ve değişen güç dengeleri

Ukrayna krizinin ardından Batı dünyası ile köprüleri tamamen atan Rusya, jeopolitik ağırlık merkezini Asya-Pasifik bölgesine kaydırmaya devam ediyor. Ancak Çin ile geliştirilen bu üst düzey münasebetler, taraflar arasında ciddi bir güç asimetrisini de beraberinde getiriyor. Rusya Federasyonu’nun maruz kaldığı kapsamlı ekonomik yaptırımlar ve diplomatik izolasyon dalgası, ülkeyi dış politikasında köklü bir revizyona zorladı. Bu süreçte iki nükleer güç olan Rusya ve Çin, ABD merkezli tek kutuplu küresel konsepte karşı alternatif bir vizyon paylaşıyor. Ne var ki, resmi açıklamalarda 'tarihin en iyi seviyesinde' olarak tanımlanan bu stratejik ortaklık, yakından incelendiğinde Rusya’nın manevra alanını daraltan çok boyutlu bir mecburiyet ilişkisini de gözler önüne seriyor.

Batı merkezli düzene karşı ortak vizyon

İki ülkenin küresel düzene yönelik yaklaşımları, ikili ilişkilerin ideolojik ve stratejik zeminini oluşturuyor. Küresel yönetişimde reform arayışını önceliklendiren taraflar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası kurumların mevcut yapısına itiraz ediyor. BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü gibi yapılar üzerinden Batı dışı kurumsal alternatifler inşa edilirken, taraflar ABD’nin diğer ülkelerin iç işlerine müdahale ettiğini savunuyor. Bu bağlamda iki ülke ordusu Asya-Pasifik ve Arktik bölgelerinde ortak askeri tatbikatların sıklığını artırırken, erken uyarı füze sistemleri ve havacılık gibi stratejik savunma sanayi alanlarında da derinlemesine bilgi paylaşımı yürütülüyor.

Ekonomik ilişkilerde güç asimetrisi

Diplomatik düzlemdeki eşit ortaklık söylemleri, tarafların ekonomik kapasiteleri ve karşılıklı bağımlılık oranları incelendiğinde yerini belirgin bir dengesizliğe bırakıyor. Avrupa pazarından dışlanan Rus hidrokarbon kaynakları için Çin, hayati bir finansal kaynak haline gelmiş durumda. Ancak Çin yönetimi bu tekel konumunu bir kaldıraç olarak kullanıyor ve yeni boru hattı projelerinde Rusya iç pazarına yakın, oldukça düşük fiyat tarifeleri dayatıyor. Yüksek teknoloji ürünleri, yarı iletkenler ve endüstriyel makine aksamlarında Batı tedarik zincirinden kopan Rus endüstrisi, bu açığı Çin menşeili ürünlerle kapatırken, bu durum Rus imalat sanayini uzun vadede tek bir merkeze bağımlı kılıyor. Ayrıca Batı finansal altyapısından dışlanan Rusya, dış ticaretinde yuan kullanımını artırmak zorunda kalırken, rublenin rezervlerdeki ağırlığının azalması Rus mali piyasalarını Çin’in para politikası kararlarına karşı hassas hale getiriyor.

Çin'in kırmızı çizgileri ve Batı dengesi

Çin, Rusya ile olan ortaklığını sürdürürken kendi ulusal çıkarlarını küresel ölçekte korumak adına belirli kırmızı çizgiler gözetiyor. Çin ekonomisi için ABD ve Avrupa Birliği pazarları, Rusya ile olan ticaret hacminden katbekat daha büyük bir önem taşıyor. Bu nedenle Çin, küresel ekonomik ortaklarıyla doğrudan bir savaşa girmekten kaçınıyor. Çin’in önde gelen devlet bankaları, ABD ve ortaklarının uygulayabileceği ikincil yaptırım listelerine girmemek adına, Rus şirketleri ile olan para transferlerini ve akreditif işlemlerini sık sık askıya alıyor veya uzun süren detaylı incelemeye tabi tutuyor. Pekin yönetimi, Ukrayna’daki çatışmalarda Rusya’ya hem sivil hem askeri amaçlı kullanılabilen çift taraflı teknolojiler sağlasa da, uluslararası meşruiyetini zedeleyecek doğrudan bir mühimmat veya silah sevkiyatı yapmamaya azami özen gösteriyor.

Stratejik ortaklıktan yapısal bağımlılık çerçevesine

Özetle, Rusya’nın Asya-Pasifik bölgesine yönelik jeopolitik açılımı, ilk evrede küresel çok kutupluluk stratejisi kapsamında geliştirilen tercihli bir dış politika hamlesi niteliğindeydi. Ancak sonraki süreçte Batı blokundan tamamen izole olunması, bu yönelimi Rusya açısından alternatif dış ticaret ve finans koridorlarının daraldığı yapısal bir zorunluluğa dönüştürdü. Rusya, ABD hegemonyasına karşı dengeleyici ve bağımsız bir küresel aktör konumunu muhafaza etmeyi hedeflerken; mevcut ekonomik, finansal ve teknolojik parametreler, ülkeyi Çin’in makro jeopolitik stratejisinin tamamlayıcı bir unsuru haline getirme riski barındırıyor.