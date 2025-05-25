  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Rusya ile Ukrayna arasında 3. esir takası: 303'er kişi serbest bırakıldı
Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasında 3. esir takası: 303'er kişi serbest bırakıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile İstanbul'da varılan anlaşma çerçevesinde bugün 3'üncüsü gerçekleştirilen esir takasında karşılıklı 303'er esirin serbest bırakıldığını bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya ile Ukrayna arasında 3. esir takası: 303'er kişi serbest bırakıldı
Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da varılan takas anlaşmasının 3'üncü ve son günü tamamlandı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, anlaşma çerçevesinde bugün 303'er esirin takas edildiği bildirildi.

Taraflar bine karşı bin kişilik bir esir takası gerçekleştirdi

Açıklamada, "Böylece, 16 Mayıs'ta İstanbul'da varılan Rusya-Ukrayna anlaşmaları doğrultusunda, 23-25 Mayıs tarihleri arasında taraflar bine karşı bin kişilik bir esir takası gerçekleştirdi. Şu anda Rus askerleri Belarus Cumhuriyeti topraklarında bulunuyor. Burada kendilerine gerekli psikolojik ve tıbbi yardım sağlanıyor. Daha sonra tedavi ve rehabilitasyon için Rusya'ya, Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kuruluşlarına götürülecekler" denildi.

İki ülke 307'şer askeri takas etmişti

Rusya ile Ukrayna arasındaki takasın ilk aşaması Cuma günü gerçekleştirilmişti. Rusya'ya 270 asker ile 120 sivil geri dönmüş, karşılığında da Ukrayna tarafına 270 asker ve 120 sivil teslim edilmişti. Dün gerçekleştirilen ikinci aşamada ise, iki ülke 307'şer askeri takas etmişti.

Pınar Çocuk Resim Yarışması’nın kazananları belli olduPınar Çocuk Resim Yarışması’nın kazananları belli olduYaşam Keyfi

 

İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durumİSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durumGündem

 

Dünya
Trump, Harvard'daki bazı yabancı öğrencilerin ABD'ye karşı "arkadaş canlısı" olmadığını savundu
Trump, Harvard'daki bazı yabancı öğrencilerin ABD'ye karşı "arkadaş canlısı" olmadığını savundu
Ukrayna: Rus ordusu füze ve İHA'larla saldırdı
Ukrayna: Rus ordusu füze ve İHA'larla saldırdı
DSÖ, Gazze'deki sağlık ihtiyaçlarının endişe verici boyutta olduğunu belirtti
DSÖ, Gazze'deki sağlık ihtiyaçlarının endişe verici boyutta olduğunu belirtti
Libya'da petrol sızıntısı! NOC'tan açıklama: Boru hattı kapatıldı
Libya'da petrol sızıntısı! NOC'tan açıklama: Boru hattı kapatıldı
İsrail ordusu işgali genişletiyor! Tüm birlikler Gazze Şeridi'ne girdi
İsrail ordusu işgali genişletiyor! Tüm birlikler Gazze Şeridi'ne girdi
ABD Başkanı Trump: Dünyanın en güçlü ordusunu ben inşa ettim
ABD Başkanı Trump: Dünyanın en güçlü ordusunu ben inşa ettim