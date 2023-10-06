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Rusya ile Ukrayna arasında cenaze değişimi

Rusya ve Ukrayna arasında asker cenazelerinin değişimi yapıldı.

Haber Merkezi
AA
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Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta yaşamını yitiren askerlerin cenaze değişimi sürüyor.

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Karargahından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda ölen askerlerin cenaze değişiminin devam ettiği belirtildi.

Ukrayna'ya 64 askerin cenazesinin verildiği bildirilen açıklamada, Rusya tarafına da asker cenazelerinin teslimi yapıldığı kaydedildi.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma Milletvekili Şamsail Saraliyev de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın 60 askerin cenazesini teslim aldığını bildirdi.