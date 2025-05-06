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Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, yapılan müzakerelerin ardından Ukrayna’dan 205 Rus askerinin teslim alındığını, karşılığında ise 205 Ukraynalı askerin Ukrayna’ya iade edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapıldı
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Rusya Savunma Bakanlığı, yürütülen müzakereler sonucunda Ukrayna’dan 205 Rus askerinin teslim alındığını, karşılığında ise Rusya’nın da 205 Ukraynalı askeri iade ettiğini duyurdu.

Açıklamada, teslim alınan Rus askerlerinin şu anda Belarus’ta bulunduğu ve burada kendilerine gerekli tıbbi ve psikolojik desteğin sağlandığı bilgisi paylaşıldı.

BAE esir değişimi için arabuluculuk yaptı

Rus askerlerin yakınlarıyla temas kurma imkanına sahip olduğuna vurgu yapılan açıklamada, serbest bırakılan tüm askerlerin tedavi ve rehabilitasyonu için Rusya Savunma Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarına sevk edileceği aktarıldı.

Ayrıca açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) esir değişimi için arabuluculuk yaptığı kaydedildi.

"Her gün halkımız için mücadele ediyoruz"

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Telegram hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rusya ile yapılan esir takası sonucu 205 Ukraynalı askerin evlerine geri getirildiğini belirtti.

Esir takası sürecine katkı sağlayan BAE ve tüm taraflara teşekkür ettiğini kaydeden Zelenskiy, "Her gün halkımız için mücadele ediyoruz. Herkesi geri getirmek için elimizden geleni yapacağız kesinlikle" ifadelerini kullandı.

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