Rusya, iPhone kullanımını yasakladı

Rus yetkililer, hükümet çalışanlarının Apple cihazlarını resmi devlet kurumlarında kullanmalarını yasaklamaya başladı.

Rus Federal Güvenlik Servisi (FSB), Apple ürünlerinin güvenli olmadığını bildirirken artık devlet çalışanları iPhone, iPad, Mac gibi ürünler kullanamayacak.

Belirtilenlere göre yasak, bugün itibariyle ülkenin Ticaret Bakanlığı tarafınca alınan karar ile başlayacak. Öte yandan Rusya’nın Telekomünikasyon ve İletişim Araçları Bakanlığı da dahil olmak üzere diğer kurumların da ya halihazırda benzer emirleri var ya da yakında uygulamaya başlamayı planlıyorlar.

Getirilen yeni yasak sadece iPhone’u değil, Apple’ın tüm ürünlerini kapsıyor.