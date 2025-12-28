Rusya, İran’a ait 3 uydu taşıyan Soyuz-2 roketini yörüngeye fırlattı



Celali, İran’a yönelik yaptırımlara değinerek ülkesinin uluslararası alandaki baskılara rağmen uzay bilimlerindeki kapasitesini genişletmeye devam ettiğini vurguladı. Büyükelçi, "Bütün tehdit ve yaptırımlara rağmen bu alanda söz hakkımız var" ifadelerini kullandı.

Celali, Rusya-İran arasında uzay alanındaki iş birliğinin kapsamlı bir hal aldığını belirterek, Moskova yönetiminin bu konudaki tecrübelerinin çok önemli bir rol oynadığını bildirdi. Celali, "Rusya, uydular ve fırlatma araçları da dahil olmak üzere uzay alanında ileri düzeyde bir tecrübeye sahip. Biz de bu teknolojinin bir kısmını transfer etmeye ve birlikte çalışma şansına eriştik" ifadelerini kullandı. Ayrıca Soyuz roketlerinin güvenilirliğine değinen Celali, "Batı’ya ait birçok uydu, Rusya ile ilişkiler zedelenmeden önce Soyuz roketleri tarafından yörüngeye fırlatılırdı" dedi.

İran'ın uzaya fırlatılan uyduları

İran medyası, ülkenin uzaya fırlatılan uydularının adını Tolou-3 (bir başka adıyla Paya), Zafar-2 ve bir prototip olan Kowsar 1.5 olarak açıkladı. Yetkililer, İran Uzay Ajansı tarafından üretilen Tolou-3’ün ülkenin tarihindeki en ağır gözlem uydusu olduğunu ve yaklaşık ağırlığının 150 kilograma ulaştığını bildirdi. Tolou-3’ün, 5 metrelik bir çözünürlükte siyah-beyaz ve 10 metre çözünürlükte renkli görüntüler oluşturabildiği aktarıldı. Uydunun tarım, su yönetimi, çevre denetleme ve afet değerlendirmesi gibi alanlarda kullanılmasının planlandığı belirtildi. İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından geliştirilen Zafar-2 uydusunun ise haritacılık, çevre denetim ve çevre tehlikelerini denetleme faaliyetlerine kullanılması amaçlanıyor. İranlı yetkililer, Kowsar-1.5 uydusunun da görüntülemenin yanı sıra birçok çeşitli özelliği bir araya getirdiğini ve öncelikli olarak tarım ile çiftçilik çalışmalarını izleme amaçlı kullanılacağını belirtti.

Bugün yörüngeye fırlatılan Soyuz roketinin, Rusya ve İran’ın yanı sıra Belarus ile Kuveyt gibi çeşitli ülkelerden de faydalı yükler taşıdığı biliniyor.