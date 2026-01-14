Rusya: İran’a yönelik dış müdahale ve tehditler kabul edilemez
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zakharova, İran’ın iç siyasi süreçlerine yönelik her türlü dış müdahaleyi kınadıklarını belirterek, Washington’dan gelen askeri saldırı açıklamalarının bölgesel istikrarı tehlikeye attığını söyledi.
Zakharova, İran’ın iç siyasi süreçlerine yönelik her türlü dış müdahaleyi kesin bir dille kınadıklarını ifade etti.
"Askeri tehditler bölgesel istikrarı tehlikeye atıyor"
Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, Washington’dan İran’a karşı yeni askeri saldırılar düzenlenebileceğine dair gelen açıklamaların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Zakharova, bu tür tehditlerin bölgesel istikrarı tehlikeye attığını belirtti.
Rusya’nın, İran’ın egemenliğine ve iç işlerine saygı gösterilmesi gerektiği yönündeki tutumunu yineleyen Zakharova, gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınılması çağrısında bulundu.