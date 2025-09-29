  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Putin resmen imzaladı! Rusya, işkencenin önlenmesine ilişkin Avrupa Sözleşmesi'nden çekildi
Takip Et

Putin resmen imzaladı! Rusya, işkencenin önlenmesine ilişkin Avrupa Sözleşmesi'nden çekildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin işkencenin önlenmesine ilişkin Avrupa Sözleşmesi'nden çekilmesine yönelik yasayı imzaladı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Putin resmen imzaladı! Rusya, işkencenin önlenmesine ilişkin Avrupa Sözleşmesi'nden çekildi
Takip Et

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde, Putin'in imzasıyla yayımlanan yasaya göre Rusya, 1987 tarihli İşkencenin ve Gayriinsani veya Küçültücü Ceza ya da Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi'nden çekildi.

Rusya iki protokolü feshetti

Yasa gereği Rusya, anlaşma kapsamında 1990'larda imzalanan iki protokolü de feshetti.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden de ayrılmıştı

Moskova yönetimi, Mart 2022'de Avrupa Konseyi üyeliğine son vermiş, Eylül 2022’de ise Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden (AİHS) ayrılmıştı.

Kremlin: Putin, Trump ile Moskova'da görüşmeye hazırKremlin: Putin, Trump ile Moskova'da görüşmeye hazırDünya
Türkiye, ev işinde eşitsizlikte Avrupa lideri: Kadınlar erkeklerden 3,5 kat daha fazla iş yapıyorTürkiye, ev işinde eşitsizlikte Avrupa lideri: Kadınlar erkeklerden 3,5 kat daha fazla iş yapıyorGündem
Fransa Başbakanı Lecornu'ya sahte üniversite diploması suçlamasıFransa Başbakanı Lecornu'ya sahte üniversite diploması suçlamasıDünya
Dünya
İsveç: Rusya bizim hava sahamızı da ihlal edebilir
İsveç: Rusya bizim hava sahamızı da ihlal edebilir
Pentagon'dan ABD'li silah şirketlerine talimat iddiası: Çin'e karşı füze üretimini artırın
Pentagon'dan ABD'li silah şirketlerine talimat iddiası: Füze üretimini artırın
Fransa Başbakanı Lecornu'ya sahte üniversite diploması suçlaması
Fransa Başbakanı Lecornu'ya sahte üniversite diploması suçlaması
Trump'tan yeni hamle: ABD dışında yapılan tüm filmlere yüzde 100 tarife uygulayacağım
Trump: ABD dışındaki tüm filmlere yüzde 100 tarife uygulayacağım
Kassam Tugayları duyurdu: Gazze'de İsrail ordusunu hedef aldık
Kassam Tugayları duyurdu: Gazze'de İsrail ordusunu hedef aldık
Beyaz Saray'dan Trump ile Netanyahu görüşmesi öncesi açıklama: Gazze'de anlaşmaya çok yakınız
Beyaz Saray'dan görüşme öncesi açıklama: Gazze'de anlaşmaya çok yakınız