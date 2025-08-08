Rusya: İsrail'in Gazze'nin tamamını işgal planı "yanlış yönde bir adım" olur

  1. Ekonomim
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyansky, İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesine ilişkin planı hakkında "Bu çok kötü ve yanlış yönde bir adım olur. Bu yönde faaliyetleri kınıyoruz." ifadesini kaydetti.

Polyansky, BM'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İsrail hükümetinin Gazze'yi tamamen işgaline ilişkin planı hakkında bir soruyu yanıtlayan Polyansky, Rusya'nın tutumunun BM Güvenlik Konseyi'nde hemen hemen herkesle aynı olduğunu ifade etti.

Polyansky, "Bu çok kötü ve yanlış yönde bir adım olur. Bu yönde faaliyetleri kınıyoruz." diye konuştu.

Bu planın tüm BM kararlarını ihlal edeceğini kaydeden Polyansky, İsrail-Filistin meselesine ilişkin tek seçeneğin iki devletli çözüm olduğunu vurguladı.

