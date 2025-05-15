Rusya: İstanbul'daki görüşmeler günün ikinci yarısına taşındı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İstanbul'da Ukrayna ile gerçekleştirilmesi planlanan görüşmeler hakkında bilgi vererek, Rus heyetinin şehre ulaştığını ve yapıcı, kapsamlı müzakerelere hazır olduklarını ifade etti.

Moskova’da düzenlediği basın toplantısında konuşan Zaharova, Türkiye’nin arabuluculuğunda İstanbul’da yapılacak Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zaharova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 11 Mayıs’ta Ukrayna tarafına, herhangi bir ön koşul olmaksızın doğrudan müzakerelere yeniden başlanması yönünde çağrıda bulunduğunu hatırlattı.

Bu teklifin, krizin temel sebeplerini ortadan kaldırmayı ve kalıcı bir barış ortamı oluşturmayı hedeflediğini vurguladı.

"Heyetimiz İstanbul’a ulaştı ve somut adımlar atmak için hazır"

Açıklamasında, “Rusya, daha önce defalarca dile getirdiğimiz gibi, anlamlı ve gerçekçi görüşmelere hazır. Heyetimiz İstanbul’a ulaştı ve somut adımlar atmak için hazır bekliyor" ifadelerine yer verdi.

Zaharova, Rusya-Ukrayna arasında İstanbul'da yapılacak müzakerelerin Türk tarafının inisiyatifiyle günün ikinci yarısına ertelendiğini açıkladı.

Zelenski, Ankara'ya geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bugünkü zirve öncesinde Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek. Heyetler arası görüşme Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılacak.

Rus heyeti Türkiye'ye geldi

Sabah saatlerinde İstanbul’da yoğun bir diplomasi trafiği yaşandı. İstanbul müzakerelerine katılacak Rus heyetinin Türkiye’ye ulaştığı bildirildi. Müzakerelerin Dolmabahçe'de başlamasının beklendiği belirtildi.

Dolmabahçe çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, görüşmelerin yapılacağı alanlar titizlikle hazırlandı. Uluslararası basın mensupları için özel alanlar oluşturuldu ve protokol girişleri saatler öncesinden planlandı.

ABD Başkanı Trump: Cuma günü İstanbul'a gelebilirim

ABD Başkanı Donald Trump, Doha'da yaptığı bugünkü açıklamasında "Uygun görülmesi halinde Ukrayna-Rusya görüşmeleri için cuma günü İstanbul'a gidebilirim. Ben gitmezsem Putin gelmez dedim haklı çıktım" dedi.

Neler oldu?

Rus, Ukrayna ve ABD heyetleri bugün İstanbul’da bir araya geliyor. ABD tarafından Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ortadoğu Temsilcisi Steve Witkoff ve Ukrayna Temsilcisi Keith Kellogg ile birlikte geleceği açıklanmıştı.

Trump: Orta Doğu ziyaretimin bir parçası olarak Türkiye'ye de gidebilirim

ABD Başkanı Donald Trump, dün Ukrayna konusunu müzakere etmek amacıyla Türkiye'ye gelebileceğini açıkladı. Trump, yaptığı açıklamada "Türkiye'ye gidebilirim, Putin benim de gelmemi de istiyor. Ben gitmezsem Putin de gitmez o yüzden gidebilirim. Orta Doğu ziyaretimin bir parçası olarak Türkiye'ye de gidebilirim" dedi.

Suudi Arabistan ziyaretinin ardından Katar'a yapacağı ziyaret öncesinde konuşan Trump, yoğun programının "hayat kurtarmak için" Putin ile görüşmesine engel olmayacağını söyledi.

Zelenski: Putin gelmezse Ankara'da kalacağım

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski önceki günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katılmazsa yalnızca Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşeceğini söylemişti.

Trump ve Putin’in görüşmeye katılıp katılmayacağı merak edilirken, Kremlin’den dün yeni bir açıklama geldi.

"Rus heyeti, Ukrayna heyetini İstanbul'da bekleyecek"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün Putin'in İstanbul'daki barış müzakereleriyle ilgili açıklamalarının geçerli olduğunu belirterek, "Rus heyeti, Ukrayna heyetini yarın İstanbul'da bekleyecek" dedi.

"Putin gelirse Trump da gelecek"

ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Kellogg ise önceki günlerde Putin'in İstanbul'a gelmesi durumunda Trump'ın da orada olacağını duyurmuştu. Ateşkes olmadan bir barış müzakeresi yapılamayacağını söyleyen Kellogg, kendilerinin İstanbul'a gitmeye hazır olduklarını belirmişti.

Zelenski: Trump'ı da davet ettik

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de önceki gün Rusya-Ukrayna zirvesine ABD Başkanı Trump'ı da davet ettiklerini ve zirvenin İstanbul'da gerçekleşmesini istediklerini açıklamıştı.