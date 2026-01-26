Rusya, Kamışlı üssünden çekiliyor
Rusya, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke vilayetine bağlı Kamışlı ilçesindeki askeri üssünden personel ve teçhizatını çekmeye başladı. Çekilme, bölgedeki askeri varlığın yeniden düzenlenmesi kapsamında gerçekleşiyor.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bölgedeki AA muhabirinin Suriyeli askeri kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Rusya, Kamışlı'da yer alan üsten askeri kargo uçaklarıyla askeri personelleri ve çeşitli askeri teçhizatları taşıdı.
Rusların Kamışlı'daki askeri teçhizat ve personelini Lazkiye vilayetindeki Hımeymim Hava Üssü'ne çektiğinin altını çizen Suriyeli askeri kaynaklar, konuya ilişkin daha fazla bilgi vermedi.