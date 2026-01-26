  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Rusya, Kamışlı üssünden çekiliyor
Takip Et

Rusya, Kamışlı üssünden çekiliyor

Rusya, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke vilayetine bağlı Kamışlı ilçesindeki askeri üssünden personel ve teçhizatını çekmeye başladı. Çekilme, bölgedeki askeri varlığın yeniden düzenlenmesi kapsamında gerçekleşiyor.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya, Kamışlı üssünden çekiliyor
Takip Et

Bölgedeki AA muhabirinin Suriyeli askeri kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Rusya, Kamışlı'da yer alan üsten askeri kargo uçaklarıyla askeri personelleri ve çeşitli askeri teçhizatları taşıdı.

Rusların Kamışlı'daki askeri teçhizat ve personelini Lazkiye vilayetindeki Hımeymim Hava Üssü'ne çektiğinin altını çizen Suriyeli askeri kaynaklar, konuya ilişkin daha fazla bilgi vermedi.

AB, Rusya'dan doğal gaz ithalatını tamamen yasaklıyorAB, Rusya'dan doğal gaz ithalatını tamamen yasaklıyorDünya
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: ABD’den gelen güvenlik garantileri belgesi yüzde 100 hazırUkrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: ABD’den gelen güvenlik garantileri belgesi yüzde 100 hazırDünya
Kahve fiyatları tırmanışını sürdürüyorKahve fiyatları tırmanışını sürdürüyorEmtia Haberleri

 