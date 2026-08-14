Rusya, Karadeniz'de Ukrayna ile ateşkesi reddetti

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Rusya'dan "Karadeniz'de ateşkes" önerisine ret cevabı geldi. Moskova'dan bugün yapılan açıklamada, "Karadeniz'de Ukrayna'ya nefes alma imkânı sağlamak için bir gerekçe yok" denildi.

Reuters haber ajansı dün, Ukrayna'nın Rusya'ya Karadeniz'de geçerli olacak kısmi bir ateşkes önerdiğini aktarmıştı.

Ajansın haberine göre Kiev, Karadeniz'deki sivil hedeflere yönelik saldırıları karşılıklı olarak durdurmayı teklif etti. "Konuya yakın isimsiz bir kaynağa" dayandırılan haberde Kiev'in, üçüncü bir taraf aracılığıyla teklifi Moskova'ya ilettiği, ancak Rusya'dan henüz yanıt alamadığı belirtildi.

Haberde söz edilen üçüncü tarafın Türkiye olduğu değerlendiriliyor.

Bakan Fidan "İlettik" demişti

Nitekim Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Cumartesi günü yaptığı açıklamada, savaşan taraflara Karadeniz'deki saldırıları durdurmaları yönünde bir teklif ilettiklerini açıklamıştı.

Fidan Karadeniz'deki gelişmelere ilişkin, "İlk önce askeri limanları, askeri gemileri vuruyorlardı; şimdi ticari gemileri vuruyorlar ayrım yapmadan. Maalesef burada Türk gemileri de nasibini alıyor" demiş, devamında şunları kaydetmişti:

"İki tarafa da bu konuda bir moratoryum ilan edilmesiyle ilgili mekanizma kurulması çağrımızı ilettik. Ukraynalıların bu konuda bir talebi de vardı zaten. Biz bunu Rus mevkidaşlarımıza da ilettik."

Rusya: Tahıl Koridoru'na dönüş yok

Ancak bugün Rusya'dan yapılan açıklamada, "Karadeniz'de Ukrayna ile ateşkes konusunda Türkiye'den resmi bir teklif alınmadığı" kaydedildi. Ayrıca 2022-2023 yıllarındaki duruma geri dönüş olmayacağı da vurgulandı.

Söz konusu yıllarda Türkiye'nin girişimiyle "Karadeniz Tahıl Koridoru" kurulmuş; taraflar, gemilerin İstanbul'da kontrolden geçmesi şartıyla birbirlerinin limanlarından tarım ürünü taşınmasına izin vermişti.

Karadeniz'de son aylarda, her iki ülke ordularının sivil gemileri hedef aldığı çok sayıda olay yaşandı. Bu saldırılarda Türkiye bayraklı veya Türk şirketlerince işletilen çok sayıda gemi de vuruldu, yaralanan denizciler oldu.

Her iki ülke saldırılar ile birbirlerinin limanlarına mal taşınmasını önlemeyi, tarım ve petrol ürünü ticaretini aksatarak üstünlük sağlamayı amaçlıyor.

Rusya ve Ukrayna küresel tarım ticaretinde önemli bir yere sahip.

FT: ABD Ukrayna'dan "durmasını" istedi

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi de Çarşamba günü, Karadeniz'deki saldırıları durdurması yönünde ABD'den Kiev'e talepte bulunulduğunu yazmıştı.

FT'nin haberine göre ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, telefonda görüştüğü Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'den gemilere yönelik saldırıları durdurmalarını istedi. ABD'nin özellikle petrol tankerlerinin hedef alınmasının enerji fiyatlarına etkisinden rahatsız olduğu belirtiliyor.

Ukrayna son haftalarda Rus enerji ve lojistik altyapısına yönelik uzun menzilli ve yoğun insansız hava aracı saldırıları gerçekleştiriyor.