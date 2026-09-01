Rusya Karadeniz'de yeni tahıl koridoru anlaşmasını kabul etmedi

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Karadeniz'de güvenliğin sağlanmasına yönelik diplomatik girişimler sonuçsuz kaldı. Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna'ya Karadeniz'deki saldırıların durdurulması amacıyla sunduğu moratoryum önerisine Moskova'dan ret geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ankara'nın girişiminin ayrıntılarını içeren resmi bir teklifin kendilerine ulaşmadığını belirtti. Zaharova, geçmişteki Karadeniz Tahıl Girişimi'nin uygulanma biçiminin yeniden gündeme getirilmesine de karşı çıktı.

Moskova: Resmi teklif ulaşmadı

Zaharova, Rusya'nın yabancı ortaklardan gelen barış girişimlerini değerlendirmeye hazır olduğunu ancak Türkiye'nin önerisine ilişkin resmi bir başvurunun diplomatik kanallardan kendilerine iletilmediğini söyledi.

Türkiye'nin girişimini Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kamuoyuna duyurmuştu. Fidan, Rusya ve Ukrayna'ya Karadeniz'deki askeri faaliyetlerin durdurulması yönünde bir teklif sunduklarını açıklamıştı.

Rusya eski tahıl girişimini örnek göstermedi

Moskova'nın itirazının temelinde, geçmişteki Karadeniz Tahıl Girişimi'ne ilişkin değerlendirmeler bulunuyor.

Zaharova, 2022-2023 dönemindeki uygulamalara geri dönülmesinin doğru olmayacağını savundu. Rus yetkili, o dönemde oluşturulan insani koridorun Rusya'nın sivil ve askeri tesislerine yönelik saldırılar için kullanıldığını ve aynı süreçte Rus tarım ürünlerinin yaptırımlarla karşı karşıya kaldığını ileri sürdü. Moskova, yaşananların Karadeniz Tahıl Girişimi'nin sona ermesinde etkili olduğunu belirtiyor.